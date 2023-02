Opdatering 21. februar 2023: Pigen er fundet i god behold. TV SYD har derfor slettet billedet.

Politiet fortæller på Facebook, at de ikke frygter, at der er sket hende noget, men de ønsker, at hun skal hjem i trygge rammer.

Har man oplysninger, hører politiet gerne på telefon 1-1-4.