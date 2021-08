Efterskoleforstander: - Vi glæder os til at kunne give eleverne det, vi plejer at kunne give

Corona fylder minimalt

Modsat sidste år skal efterskolerne ikke tænke i arealkrav og andre restriktioner i hverdagen og til andre aktiviteter. Noget de på Vandel Efterskole i høj grad har set frem til.

- Det har været en befrielse ikke at skulle tænke alt for meget på de her begrænsninger og få det hele til at gå op. Det er dejligt, at det er noget der hører fortiden til, siger forstanderen.

Dog er efterskolerne stadig underlagt et indendørs forsamlingsloft på 500, men da skolen kun tager imod 145 elever, skaber det ikke udfordringer. Desuden lyder der fra sundhedsmyndighederne en kraftig opfordring til testkrav på efterskolerne, hvilket de på Vandel Efterskole også har styr på.

- Når eleverne møder ind, skal de kunne vise en negativ coronatest eller dokumentation for gennemført vaccination. De fleste af dem, der kommer, vil være fuldt vaccineret, så det bliver ikke noget problem.

Men det er også det eneste sted, hvor corona stadig er med til at sætte dagsorden, og ifølge forstanderen, kommer corona generelt ikke til at fylde i det nye efterskoleophold.

- Vi ved jo, at corona stadig er her, og selvfølgelig er vi opmærksomme på den smitsomme deltavariant. Så det er da i vores bevidsthed, men når vi går ind i efterskoleåret, er vi klar til at give eleverne en efterskoleoplevelse, som vi plejer, siger forstander Lars Mortensen.

Efterskolen tager imod de nye elever i eftermiddag, hvor der som sædvanlig vil være en velkomstseance for både elever og forældre i gymnastiksalen.