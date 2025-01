Ejendom i nedstyrtningsfare grundet stormvejret

Skandaleramt lægehus rykker ind i endnu en by

Alles Lægehus overtager 1. april et ydernummer i Ribe, og det betyder, at 950 borgere får nye læger.

Region Syddanmark har haft lægehuset i udbud, da det ikke lykkedes dem at sælge lægehuset til en anden praktiserende læge.

- Det er vigtigt, at alle borgere i Region Syddanmark har adgang til et godt og nært lægetilbud. Den nærmeste praksis med plads til flere patienter ligger mere end 20 km væk, og jeg synes ikke, at vi kan byde borgerne i Ribe at skulle køre så langt for at komme til læge. Derfor har vi valgt en udbudsklinik, siger formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Syddanmark Pernelle Jensen (V) i en pressemeddelelse.

Lægehuset har flere gange været i fokus, senest fordi deres systemer var blevet hacket, og de ikke gav deres patienter besked om netop det.

Patienterne har ikke mulighed for at blive flyttet til en af de andre otte lægepraksis i byen, da disse er lukket for tilmelding.

Regionen har også haft tanker om at lave en regionsklinik, men de har ikke vurderet, at det ville være realistisk, at det kunne stå klar til den 1. april.