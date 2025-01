Ejere af store kolonihavehuse kan se frem til brev - risikerer nedrivning

Else Fuglsig håndterer saksen med stor rutine. Hun er vant til at klippe små firkanter ud af gamle cowboybukser, der er blevet kasseret.

Mange kommer forbi butikken

Men det er ikke kun glæden ved at reparerer og genbruge, der får Else Fuglsig til at glæde sig til at gå på arbejde hver dag.

For med det nye job på Genskab kommer hun også i kontakt med mange af de borgerne, der kommer på genbrugspladsen for at smide brugte ting i containerne.

De kikker nemlig indenfor i den tilknyttede butik, og det betyder meget for hende.

- De skal jo alligevel forbi, når de skal af med skrald. Så kan de sige goddag til os, og så kommer vi jo i snak med dem, forklarer Else Fuglsig.

Ideen med at oprette et beskyttet værksted på en genbrugsplads er netop at få nogle af de borgere, der hører under kommunens handicap og socialpsykiatri, mere frem i lyset, og det har vist sig at være en succes.

- De behøver ikke at gemmes væk. De skal vises frem, og er gode til nogle ting. De er meget glade og stolte, af det de laver, siger Majbritt Risbjerg, der er tilknyttet som pædagog på Genskab.

Cykler er et hit

Et af de helt store genbrugshit på det beskyttede værksted er kasserede cykler.