Eksmand erkender grov vold men ikke drab

Eksmand løsladt igen

Vejle Amts Folkeblad skriver, at et af slagene fik hende til at miste bevidstheden, så hun druknede.

Umiddelbart efter drabet blev eksmanden anholdt, men i løbet af knap et døgn blev han løsladt igen. Efter et år gjorde politiet status.

Da var der blevet skrevet flere end 2.400 rapporter i sagen. Både Forsvaret, hunde og dykkere havde været med til at lede efter spor, ligesom betjente havde set overvågning igennem og talt med vidner.