Ekspert kalder indstilling af Niels Flemming Hansen hurtig og tilfældig

Vejlenseren er formand for Folketingets Europaudvalg og er De Konservatives EU-ordfører. Den 23. og 24. september skal medlemmerne ved partiets landsråd vælge hvilken spidskandidat, der skal satses på ved valget i 2024.

Ender Niels Flemming Hansen ikke med at vinde kandidaturet, så vil det ifølge Rikke Baltzer være et udtryk for, at Søren Pape Poulsen ikke har styr på partiet.

- Søren Pape har brug for en kandidat, der kan vinde spidskandidaturet, og som medlemmerne bakker op. Hvis ikke de bakker op om hans kandidat her, så står han i en situation, hvor det tydelige signal er, at han ikke har styr på sit bagland eller parti, siger hun.

Ukendt størrelse på landsplan

Danskerne går til stemmeurnerne om under et år i juni måned. Sammen med partifællerne Marcus Knuth og Birgitte Bergman beskriver Niels Flemming Hansen i sit Facebookopslag, hvad han vil kæmpe for i Bruxelles.

- Vi vil kæmpe for det hele. Et grønnere EU, bedre vilkår for vores virksomheder, styr på de ydre grænser og vi vil ikke mindst sikre, at EU holder sig på sporet og ikke kommer for tæt på lovgivningen i Danmark, skriver han.