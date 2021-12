Ekspert om databrud i Vejle: Det er i den alvorlige kategori

Manden, der har indleveret USB-stikket, har ifølge kommunen selv fortalt, at han ikke har åbnet stikket, og derudover har han skrevet under på en tro- og loveerklæring. Det fortæller chef for Digitalisering og IT i Vejle Kommune, Brian Slot, der mener, at der ikke er nogen grund til at tro, at der er sket et læk.

- Det er en rigtig træls sag for alle. Dels for dem, der er berørt af det, for vi skal jo sørge for at passe på borgernes data, og det lægger vi en stor indsats i. Når der så kommer en situation med menneskelige fejl med de her konsekvenser, det er ærgerligt og med et godt ord "træls" for alle. Det må ikke ske, men vi har ingen grund til at tro, at det har været i andre hænder, siger han.

Særligt problematisk

Oplysningerne på USB-stikket er ikke kategoriseret som følsomme oplysninger, da man ofte kan finde folks navn og adresser andre steder. Men for de 1.446 personer med navn- og adressebeskyttelse er der tale om særligt sårbare oplysninger.

- Hvis man har det, så begynder det at blive problematisk. De, der har det, er nogen, der har nogle særlige hensyn, der skal tages. Nogle vil bare ikke have, man skal snage, og andre kan være vidner i bandesager, og så ønsker man bestemt ikke at få sine oplysninger lækket. I værste tilfælde er man nødt til at flytte, hvis man gerne vil have en ny beskyttelse, siger Ayo Næsborg-Andersen.