Elever og lærere fra lokal højskole strandet i Israel - endnu uvist hvordan de kommer hjem

Eleverne tog søndag væk fra Jerusalem og nord på til Genesaret Sø, hvor der lige nu ifølge forstander ved den indre missionske højskole, Robert Bladt, er forholdsvis roligt, selvom nogle af eleverne har oplevet krigen om end på afstand.



- De har set nogle raketter blive skudt ned. Udover det har de set militær aktivitet, og søndag mødte de en stor militærkolonne. Desuden er der også helikoptere i luften ved Genesaret Sø, hvor de opholder sig.



Ifølge forstander Robert Bladt har både elever og lærere det efter omstændighederne godt, på trods af de voldsomme angreb Israel blev udsat for i weekenden.



Efter angrebet har den israelske regering erklæret landet i krig, og nu skal eleverne evakueres og flyves hjem til Danmark.

Uvist hvordan eleverne kommer ud af Israel

Ifølge Robert Bladt hjælper de danske myndigheder, forsikringsselskabet Gouda samt rejsearrangøren de strandede elever og lærer.



- Vi følger myndighedernes anvisninger og har først og fremmest fokus på, at eleverne er i sikre rammer. Så er vi glade for, at vi har fået dem op til søen (Genesaret Sø, red.), som ligger langt fra urolighederne. Og så har vi fokus på at få dem evakueret.

Ifølge forstanderen planlægger forsikringsselskaberne at få eleverne transporteret til Danmark sammen med elever fra Djursland Efterskole og en gruppe elever fra Tarm, som også er på studietur til Israel.

- Vores forsikringsselskaber vil have et fly til Jordan, og vores plan er lige nu at finde ud af at få transport til Jordan, men der er endnu mange ubekendte. Vi prøver at få dem afsted med busser til Aman.



Pårørende orienteres

Ifølge Robert Bladt er skolen i tæt kontakt med forældrene.

- Vi har en stor gruppe af pårørende, som er bekymrede, og skolen og jeg deler den bekymring. Vi har lavet en mailingliste, hvor vi skriver rundt med status og opdatering. Jeg ved, at de også er i direkte kontakt med eleverne, fortæller han.

Skolen har de seneste ti år arrangeret årlige studieture til Israel.

- I de syv år jeg har været forstander, har vi ikke oplevet, at studieturen er blevet afbrudt af den her type handlinger. Det her er en anden og mere vidtrækkende og en meget særlig situation, landet lige nu står i, siger Robert Bladt.