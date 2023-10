Elever og lærere fra lokal højskole strandet i Israel - uvist hvordan de kommer hjem

Ifølge forstanderen planlægger forsikringsselskaberne at få eleverne transporteret til Danmark sammen med elever fra Djursland Efterskole og en gruppe elever fra Tarm, som også er på studietur til Israel.

- Vores forsikringsselskaber vil have et fly til Jordan, og vores plan er lige nu at finde ud af at få transport til Jordan, men der er endnu mange ubekendte. Vi prøver at få dem afsted med busser til Aman.



Pårørende orienteres

Ifølge Robert Bladt er skolen i tæt kontakt med forældrene.

- Vi har en stor gruppe af pårørende, som er bekymrede, og skolen og jeg deler den bekymring. Vi har lavet en mailingliste, hvor vi skriver rundt med status og opdatering. Jeg ved, at de også er i direkte kontakt med eleverne, fortæller han.

Skolen har de seneste ti år arrangeret årlige studieture til Israel.

- I de syv år jeg har været forstander, har vi ikke oplevet, at studieturen er blevet afbrudt af den her type handlinger. Det her er en anden og mere vidtrækkende og en meget særlig situation, landet lige nu står i, siger Robert Bladt.