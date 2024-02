En bunke lovovertrædelser koster vejlensere flere år bag tremmer

Det skriver Sydøstjyllands Politi.

Mændene var tiltalt for at være i besiddelse af et kilo amfetamin og 70 gram kokain med henblik på videresalg. Derudover var den 27-årige mand også tiltalt for at besidde yderligere 82 gram kokain.

Begge dømte var i 2022 med til at hjælpe med afhændelsen af 30 stjålne designerstole til en samlet værdi på 100.000 kroner. Stolene blev efter kuppet sat til salg.

Derudover havde mændene tilsammen skaffet sig 150.000 falske pengesedler, som de brugte som betalingsmiddel.

Lovovertrædelserne blev begået mellem efteråret 2022 frem til anholdelsen af de to mænd fra Vejle i slutningen af februar sidste år.

Den 27-årige ankede dommen, mens den 32-årige modtog straffen.