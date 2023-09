Farverige skjorter og vidde i bukserne. Sådan så mange af lærerne på Rosborg Gymnasium ud for 50 år siden, og det gjorde mange af dem også fredag i anledningen af skolens jubilæum.

- Jeg tænkte, hvad kunne vi gøre for at fejre sådan en dag. Hvorfor ikke prøve som i 1973 uden mobiler og uden computere, og som man underviste dengang, siger rektor Hanne Hautop, der står bag ideen om at lave en temadag i forbindelse med jubilæet.