En trold flytter til Børkop

I en lysning ved Børkop er en trold begyndt at tage form. Hvilken form ved kun de få mænd, der går og skruer genbrugstræet sammen. Hvor den står. Det ved kun en håndfuld. Blandt andet Vibeke Hegelund, der er formand for den lokale kunstforening.



- Det er jo tophemmeligt. Det må vi lige vente et par dage med at se, fortæller hun til TV SYD, der har fået lov til at være med i al hemmelighed.

Kunstforeningen og lokalrådet har sammen med erhvervsliv og frivillige fået trolden til byen, der selv mener, de har alt, hvad der skal til, for at trolden får et godt hjem.

- Vi har jo et smørhul her. Vi har Danmarks smukkeste vandmølle, og så skal vi selvfølgelig have Thomas Dambos trold.