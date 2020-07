Endnu en mand er fængslet for overgreb på 11-årig dreng

En 28-årig mand er onsdag blevet varetægtsfængslet frem til 30. juli i en sag om overgreb begået mod en dreng på 11 år.

Det er sket i et grundlovsforhør ved Retten i Kolding.

Manden mistænkes for at have forulempet barnet sammen med en anden mand, som i forvejen er varetægtsfængslet.

Det oplyser vicepolitiinspektør Carsten Thostrup fra Sydøstjyllands Politi.

- De er sigtet for i forening at have begået overgreb, siger han.

Mændene er sigtet for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Det er uvist, hvordan den 28-årige stiller sig til anklagen, men han valgte at kære fængslingen.

Dermed skal landsretten tage stilling til, hvorvidt det er rimeligt - i hvert fald foreløbigt - at sætte ham bag lås og slå.

Den anden formodede gerningsmand er en 29-årig mand fra Vejle. Han blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør i sidste uge.

I den forbindelse erkendte han, at han i december 2018 og yderligere to gange derefter havde forgrebet sig på den 11-årige dreng.

Foruden de seksuelle overgreb blev den 29-årige sigtet for blufærdighedskrænkelse og for at have været i besiddelse af børneporno.

Pornoen skal han have distribueret. Også disse forhold erkendte han.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad blev overgrebene begået i et boligområde i Vejle.

Opdateret med oplysninger om varetægtsfængslimng af den 28-årige.