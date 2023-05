- Det første, jeg tænkte, var, what the fuck er det en ulv det der, hvad fanden laver den her, siger Rasmine Hjortshøj.



Den nu pensionerede naturvejleder Steen Hedrup fortæller til Vejle Amts Folkeblad, at ulven, som Rasmine Hjortshøj spottede i fredags, er den selvsamme ulv, som Berit Lang spottede for knap to uger siden.