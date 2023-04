Endnu et rekordresultat for Lego-familie

Sidste år havde selskabet et overskud på 1,6 milliarder kroner. Året forinden, i 2021, lød overskuddet på 1,54 milliarder kroner.



- Vi er både meget tilfredse og stolte over vores investeringsresultat for 2022. Sidste år kunne vi præsentere det bedste resultat nogensinde, og i år har vi formået at toppe det endnu en gang. Resultatet er langt over det, vi havde forventet; især med tanke på krigen i Ukraine og den generelle uro på de finansielle markeder, siger Kim Gulstad, CEO i virksomheden.

Kirk Kapital, der er et familieejet investeringsselskab ejet af Kirk Johansen-familien, der er efterkommere af LEGO-stifteren Ole Kirk Christiansen.