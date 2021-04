Engelsk agent afslørede dansker der søgte småpiger til sex

Sidste sommer kom en 54-årig dansk mand i kontakt med en engelsk kvinde på nettet. Kvinden var mor til to piger på fire måneder og fire år, og de aftalte, at den danske mand kunne misbruge de to små piger.

Men i virkeligheden var kvinden ikke en mor, der tilbød sine døtre til seksuelle overgreb. Hun var en engelsk politiagent, der jagtede pædofile på nettet.

Torsdag er den 54-årige ved Retten i Kolding blevet idømt to og et halvt års fængsel for forsøg på voldtægt af de to piger og for besiddelse af børneporno.

Manden kom i kontakt med kvinden i et chatforum på internettet. Her beskrev han i detaljer, hvilke seksuelle overgreb han ville udsætte pigerne for.

De to aftalte, at hun skulle komme til Danmark med børnene. Han forberedte sig på besøget ved at købe blandt andet en weekendseng, bamse og chokolade.