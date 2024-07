Evakuering i Bryggen - Sprinklere lukker Kvickly

For anden gang denne sommer sælger sydjysk klub til Bundesligaen

Kolding IF Fodbold meddelte torsdag, at træneren Mikkel Jespersen sælges til Bundesliga-klubben Mainz 05. Her bliver han en del af Bo Henriksens stab.

Først solgte Kolding IF cheftræneren Kristoffer Wichmann, som tog et stort karrierespring til Union Berlin i den tyske Bundesliga, hvor han blev assistenttræner.

Nu sælger Kolding IF endnu et trænertalent til en af verdens fem bedste fodboldrækker. Mikkel Jespersen er blevet headhuntet af Bo Henriksen, cheftræner i Mainz, som han spillede under i AC Horsens.

Mikkel Jespersen havde netop indstillet sin spillerkarriere, hvor han samtidig agerede assistenttræner i klubben.

- Vi havde gerne set Mikkel være en del af de næste udviklingsskridt med klubben, men har selvfølgelig forståelse for, at det er en stor mulighed og et meget flot skridt op at kunne skifte til Bundesligaen. Vi er stolte over igen at kunne være med til at udvikle en træner og sende ham godt videre til et højt niveau, siger Head of Football i Kolding IF, Niklas Nürnberg i en pressemeddelelse.