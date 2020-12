Færre familier får julehjælp gennem kommunen

I Vejle er familierne indstillet til julehjælp af deres kontaktperson hos kommunen. For at undgå, at nogle familier søger hjælp flere steder, sker det fra centralt hold.



Julehjælpen bestået typisk af enten gavekort til indkøb af julemad og gaver eller julekurve med julemad og gaver til børnene. Hver familie modtager hjælpen efter egne prioriterede ønsker.

Givere af den koordinerede julehjælp er: Lionsclubbernes Fællesfond i Vejle, Røde Kors, Røde Kors-Give, Røde Kors-Egtved, Apostolsk Kirke-Vejle, Bykirken Vejle, Vejle Oasekirke og Mødrehjælpen Vejle.

Også i Kolding og Horsens kommuner skal man via et fælles ansøgningsskema søge om julehjælp på tværs af de forskellige hjælpeorganisationer.