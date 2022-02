Fakkeloptog: Vejle vil mindes Oliver og Mia

Støtte til de efterladte

For Helle Vestager Jespersen er det vigtigt, at der kommer fokus på sagerne - og ikke mindst de pårørende, der er efterladt.

- Jeg har lyst til at gøre noget for, at man fremadrettet tænker lidt mere på ofrene og deres pårørende for at vise, at man er der for at støtte, siger hun og fortsætter.

- Det betyder utroligt meget, når man er pårørende til nogen, man har mistet, siger Helle Vestager Jespersen.