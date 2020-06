Familie skulle bygge for millioner – opgav efter fem måneder uden svar fra kommunen

Græsset står knæhøjt og fuglene synger. For foden af bakken glimter Vejle Fjord i solskinnet. Men her er alt for stille.

Her mangler hamren og banken og råb fra håndværkere. Her mangler en sokkel og begyndende mure omkring det hus, som den unge forskningsleder Peter Enevoldsen og hans lille familie – med snart to små børn – skulle flytte ind i til oktober.

Det kommer ikke til at ske.

Jeg synes, der er surt. Egoistisk set er vi trætte af det. Jeg kan også se, det må være et problem for mange andre. Peter Enevoldsen, forskningsleder, Vejle

Grunden med udkig til Vejle Fjord bliver ikke rammen om familiens fremtidige liv. De har været nødt til at tage en drastisk beslutning og købe et færdigbygget hus, så de ikke står uden tag over hovedet, når den lille ny kommer til verden til efteråret.

Arkitekttegninger til mange, mange tusinde kroner kan familien nu kaste på de bristede drømmes bål.

De strandede alt for længe på en sagsbehandlers bord i Vejle Kommune, og nu er det for sent.

Kollapset

”Byggesagsafdelingen – genrejsning af afdelingen”.

Sådan lyder overskriften på punkt nummer 127 på økonomiudvalgets dagsorden den 18. maj 2020.

Af sagsfremstillingen kan man se, at kommunens byggesagsafdeling nærmest er kollapset.

Ventetiden på at få en byggetilladelse er skudt i vejret. Fra at det i gennemsnit tog 24 dage at få en byggetilladelse i 2018 og 30 dage i 2019 til hele 54 dage de første fem måneder i 2020, oplyser Vejle Kommune til TV SYD.

Der er ellers brug for at bygge nyt i kommunen - siden 2015 er antallet af indbyggere i kommunen steget med næsten fem procent.

Hårdt belastede medarbejdere

Af punkt nummer 127 fremgår det, at situationen i byggesagsafdelingen er kulminationen på flere års underfinansiering.

Med hiv og sving og en voksende afspadseringspukkel og feriebank er det lykkedes at holde en fornuftig sagsbehandlingstid. Indtil dette forår.

Årligt mangler der 1,2 millioner kroner for at budgettet når sammen, og det har ifølge sagsfremstillingen betydet, at der ”ikke er ansat vikarer ved barsel og længerevarende sygdom, hvilket har presset de tilbageværende medarbejdere”.

Så sent som i februar nedlagde kommunen fire af afdelingens 16 stillinger. Afdelingen er uden afdelingsleder, og to medarbejdere har desuden forladt deres stillinger, uden at der er penge til at genbesætte dem. Derudover er en medarbejder sygemeldt med stress, og tre medarbejdere har opsagt deres stillinger pr. 1. maj.

Tom indbakke

Det er ifølge kommunen det, der er årsagen til, at Peter Enevoldsen og mange andre nybyggere – og ikke mindst en lang række byggefirmaer – i Vejle Kommune i uge- og månedsvis har måttet kigge forgæves i indbakken efter tilladelser til at bygge huse dette forår.

I Peter Enevoldsens tilfælde tog det fem måneder, fra den forhåndsgodkendte ansøgning blev sendt ind i januar, til den endelige byggetilladelse endelig nåede frem den 10. juni. Længe efter han havde opgivet selv at bygge hus på grunden.

Desværre må vi nok indse, at sagsbehandlingstiderne ikke har toppet endnu. Michael Sloth, direktør Teknik & Miljø, Vejle Kommune

20 andre sager har ventet lige så længe, viser en opgørelse, som Vejle Kommune har lavet til TV SYD.

Opgørelsen viser også, at 47 ud af 152 byggeansøgninger sendt ind til kommunen i februar og 57 ud af 159 ansøgninger sendt ind i marts ikke var afgjort den 8. juni.

Det vil sige, at 125 ansøgere har ventet mellem 14 og 18 uger på en byggetilladelse.

Det er dog ikke nødvendigvis udtryk for lang sagsbehandlingstid i alle tilfælde, skriver Vejle Kommunes planchef, Lars Buksti, i en mail til TV SYD.

- Sagsbehandlingstiden opgøres efter den tid, som kommunen bruger på sagsbehandlingen, mens tidstælleren sættes på pause, når sagen ligger ved ansøger – f.eks. for supplerende materiale. Så de 21 sager fra januar, der endnu ikke er truffet afgørelse i, er ikke nødvendigvis sager med ekstraordinær lang sagsbehandlingstid, skriver planchefen.

Mister sin kunde

Problemerne i byggesagsafdelingen er lidt af en bét for byggefirmaet Villa Nordic i Vejle.

Firmaet lever af at sælge arkitekttegnede huse, og normalt kommer byggetilladelserne som perler på en snor, så håndværkere og underentreprenører kan planlægge og bygge effektivt.

Ejeren af Villa Nordic, Jens Peter Jensen, fortæller, at han tidligere kunne regne med, at ansøgninger på den type huse, han bygger, var færdigbehandlet i løbet af seks-otte uger.

Tilbage i januar stillede Jens Peter Jensen derfor Peter Enevoldsen i udsigt, at en byggetilladelse ville være i hus i løbet af seks til otte uger. Senest i april ville de være klar til at sætte spaden i jorden og starte drømmebyggeriet på grunden i Bredballe.

Men da byggetilladelsen udeblev i månedsvis, turde Peter Enevoldsen ikke blive ved med at vente. Nu er han hoppet fra kontrakten med Villa Nordic.

- Jeg synes, der er surt. Egoistisk set er vi trætte af det. Jeg kan også se, det må være et problem for mange andre, og det kan heller ikke være rart for de mennesker, der sidder med det her pres hver eneste dag, siger Peter Enevoldsen.

Glem covid-19 – bare giv os en byggetilladelse

Villa Nordic er ikke det eneste byggefirma, der oplever store problemer med at få byggetilladelser dette forår.

Midt i coronakrisen – mens stat og kommuner poster milliarder ud i hjælpepakker til erhvervslivet – sukker byggefirmaerne i Vejle bare efter de byggetilladelser, der uden problemer ville kunne sikre, at de kunne klare sig selv – helt uden hjælpepakker.

Det er ganske almindelige boliger uden dispensation eller noget som helst, som reelt set skulle kunne gå lige igennem. Vi kan se, at mange gange går der fire til seks uger, før de overhovedet kigger på en sag. Lars Jørgensen, Bygmester, Preben Jørgensen Huse, Vejle

Hos Dansk Byggeri i Vejle fortæller formand Bent Olsen, at han hører fra mange byggefirmaer, som har haft problemer med at holde ansatte i gang på grund af den langsommelige sagsbehandling.

- For de virksomheder der er afhængige af byggetilladelser, betyder det, at de ikke kan få deres medarbejdere i aktion. Mange af dem har stået mere eller mindre stille, og trænger til at komme i gang, siger Bent Olsen.

Vi er i Dansk Byggeri voldsomt utålmodige, for de byggefirmaer, der står og venter og mangler byggetilladelser, kan ikke holde til det i ret lang tid. Bent Olsen, formand for Dansk Byggeri, Vejle

Ifølge Bent Olsen koster det virksomhederne dyrt, hvis de venter på byggetilladelser og ikke kan holde deres folk i gang.

- De færreste tør fyre deres medarbejdere af skræk for, at de så ingen kan få, når byggetilladelserne endelig kommer, siger Bent Olsen.

- Vi er i Dansk Byggeri voldsomt utålmodige, for de byggefirmaer, der står og venter og mangler byggetilladelser, kan ikke holde til det i ret lang tid. Det koster jo penge, siger Bent Olsen.

Først flere penge i 2021

Men udsigten til at forholdene i byggesagsafdelingen i Vejle bliver normale er lang.

Præcist hvor lang kan direktør for Teknik & Miljø i Vejle Kommune, Michael Sloth, ikke sige.

Foreløbigt har økonomiudvalget besluttet, at afdelingen skal tilføres to millioner kroner årligt ved budgetlægningen for 2021.

- Men vi har nogle lønkroner stående fra medarbejdere, der har sagt op, så vi har stillingsopslag ude lige nu.

Michael Sloth regner med, at der skal ansættes seks-syv nye sagsbehandlere med tiltrædelse 1. september. Det vil kunne klares indenfor dette års budget. Derudover har kommunen hentet tre eksterne konsulenter ind, som hjælper med sagsbehandlingen her og nu.

- Desværre må vi nok indse, at sagsbehandlingstiderne ikke har toppet endnu, siger Michael Sloth til TV SYD.

Bad om penge uden at få dem

Han forklarer, at der er flere grunde til, at kommunen er endt i de nuværende problemer.

Dels er der kommet nye regulativer, dels er budgetterne blevet pristalsreguleret hvert år uden at afdelingen har fået lov til at hæve sine takster. Det har betydet at gabet mellem budgetterede og reelle indtægter i afdelingen er vokset.

Der udstykkes masser af byggegrunde, der er opgang i byggeriet, og der kommer nye byggereglementer, som gør sagsbehandlingen mere kompliceret – og så vælger man samtidig at fyre sagsbehandlere. Bent Olsen, formand for Dansk Byggeri, Vejle

- Men faktisk er det kun cirka en tredjedel af vores sager, vi kan tage betaling for, så resten skal komme fra kommunens almindelige budget, og der er vores ønsker om flere penge ikke blevet prioriteret ved de foregående års budgetforhandlinger, konstaterer Michael Sloth.

Underlig prioritering

Det undrer formanden for Dansk Byggeri i Vejle, at kommunen har valgt at prioritere, som de har.

- For mig som byggemand forekommer det helt forkert og helt modsat af, hvad strømningen er lige nu. Der udstykkes masser af byggegrunde, der er opgang i byggeriet, og der kommer nye byggereglementer, som gør sagsbehandlingen mere kompliceret – og så vælger man samtidig at fyre sagsbehandlere, siger Bent Olsen.

Han frygter, at det kan blive svært for kommunen at skaffe kvalificerede medarbejdere, som kan arbejde på fuld kraft fra dag ét.

For den enkelte bygherre som må vente på at få sit hus, er det ofte et problem, og det er noget vi gør meget ud af at fortælle vores kunder i Vejle kommune for tiden. Martin Hedegaard Nielsen, Salgschef, HusCompagniet

Vil ikke køre privat kunde over

Konsekvenserne mærker både Peter Enevoldsen og Villa Nordic på en meget konkret måde lige nu, hvor Peter Enevoldsen og hans gravide kæreste ikke længere havde is i maven til at satse på, at byggetilladelsen ville komme i hus, så de kunne flytte ind, inden de skal ud af deres nuværende midlertidige bolig, og babyen kommer. Parret er flyttet til Vejle fra Skanderborg.

Hvis jeg begynder at køre en ung privat bygherre over i den her situation, så får jeg jo dårlig omtale, og det er jeg ikke interesseret i. Jeg synes, det er super synd, det er endt her. Jens Peter Jensen, ejer, Villa Nordic, Vejle

Tabet af dén ene kontrakt alene kommer til at koste flere hundrede tusinde kroner på bundlinjen hos Villa Nordic, som skulle have bygget huset for Peter Enevoldsen.

Alligevel vil Jens Peter Jensen ikke bruge sin ret til at kræve betaling for kontraktbrud.

- Hvis jeg begynder at køre en ung privat bygherre over i den her situation, så får jeg jo dårlig omtale, og det er jeg ikke interesseret i. Jeg synes, det er super synd, at det er endt her, siger Jens Peter Jensen til TV SYD.

Jens Peter Jensen har ventet på flere byggetilladelser dette forår.

TV SYD har kendskabet til antallet, men af forretningsmæssige hensyn, ønsker Jens Peter Jensen ikke tallet offentliggjort.

- Vi har haft flere sager. Ikke andre sager, hvor bygherre helt har trukket sig, men sagsbehandlingstiden har besværliggjort og forsinket flere af vores opgaver, og det har skabt frustrationer hos både os og bygherre, siger Jens Peter Jensen til TV SYD.

