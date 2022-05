Festival opdrager publikum i ikke at svine

Events og dialoger

Sammen med Brandbjerg Højskole arrangerer festivalen nogle forskellige events på campingområdet med affaldssortering som omdrejningspunkt.



Håbet er at få festivalgængerne til at blive mere opmærksomme på at få sorteret deres affald løbende og smidt det i de rigtige skraldespande.

- Vi kommer til at gå rundt blandt gæsterne og i de forskellige camps for at gå i dialog med gæsterne om at få sorteret affaldet løbende. Det vil sige når man er færdig med ølbowling eller andre aktiviteter, så er det om at få smidt dåserne ud med det samme og i den rigtige affaldssæk, siger Peter Caspersen.

Torsdag eftermiddag kommer der desuden zombier på besøg på teltpladsen, når Dystopia Entertainment disker op med et affaldsshow.