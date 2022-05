Festival til deltagere: Sådan skal det ikke se ud

Genbruges til Tour de France

Som noget nyt har Jelling Festival desuden allieret sig med Brandbjerg Højskole for at komme i mål med affaldsudfordringen. Her skal de stå for at sortere de efterladte egendele, når festivalen er slut.

Alt, der kan genbruges, kommer med i en reuse-fanzone til Tour de France i Vejle, hvor grejet kan blive genbrugt af den store publikumskare.

Og at være en del af den proces giver noget mere end bare genbrug, fortæller Gro Mygind, der er lærer på Brandbjerg Højskole:

- Det er samtidig en dag, hvor vores elever får øje på den skævvridning, der er i forhold til materielle goder. Flere af dem bliver ret flove over, at de selv har været dem, der efterlod telt og affald på andre festivaler – det gør de så aldrig mere, siger hun.