Festivaloverskud hjælper udsatte til en god jul i år

Røde Kors i Jelling modtager 75.000 kroner, som er øremærket asylcentret i Jelling. De enlige asylansøgere falder nemlig udenfor julehjælp møntet på børn og familier.

- For nogen er julen en særdeles ensom tid, og derfor kan det virkelig gøre en forskel for dem at markere højtiden og skabe et fællesskab omkring det. Det får vi mulighed for med donationen, siger daglig leder af Røde Kors i Jelling, Ken Rinder.