Festivals frivillighold øget med 1000 til årets musikfest

Hovedparten arbejder under festivalens fire dage, mens nogle af har haft arbejdshandskerne siden august. Det er seks mænd i pensionsalderen, der er døbt Onsdagssneglene.

Gruppen hjælper festivalen med at vedligeholde elementer, der skal bruges på pladsen samt at bygge nye ting, der er behov for. Sidste år byggede de festivalens champagnebar.

Det var Aage Jørgensen, som for to år siden fik ideen til at samle et hold pensionerede som ham selv til at være frivillige på festivalen. Det skulle Line Mosfelt ikke bruge meget betænkningstid til at takke ja til.

- Vi havde i noget tid snakket om muligheden for at være frivillig hele året, og om hvordan vi kunne skabe det fællesskab alle 365 dage. Inden vi nåede at finde ud af det, kom Aage og foreslog et hold for modne mennesker. Der tænkte vi, selvfølgelig skal vi det, siger festivalleder, Line Mosfelt.