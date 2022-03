Fire mænd fængsles efter vold og dødstrusler - ville hævne afdød ven

Det var den 24-årige Moussa Jihad Abousette, der fik den hårdest straf, da han som den eneste erkendte at have deltaget i voldsepisoden. Han blev idømt to år og ni måneders fængsel. En straf, som han ankede på stedet.

Den 23-årige Ahmed Ali Jama og 28-årige Hasan Nitr Muhammed Koc, der er fætter til afdøde Hassan Can Muhammed Bican Encikli, fik begge en fængselstraf på to år.

Den 19-årige Benjamin Seneca Jeppesen blev idømt et år og tre måneders fængsel.

Mishandlingen fortsatte i skoven

Ifølge avisen fandt overfaldet på Mikail Ates Andersen sted umiddelbart efter drabet på deres ven Hassan Can Muhammed Bican Encikli.

Her havde de fire gerningsmænd kravlet ind ad et vindue til Mikail Ates Andersen, hvor han efter at have fået bank, blev kørt ud i en skov i Jelling.

Undervejs blev han udsat for dødstrusler, ligesom han blev skoddet i ansigtet med cigaretter og fik flere knytnæve- og albueslag.

Mishandlingen fortsatte herefter ude i skoven.

Udover fængselsdommen var den 23-årige den eneste af de fire, der også modtog en advarsel om udvisning.