Fire mænd sendt på sygehus efter brand

Politi og brandvæsen blev klokken 02.06 natten til lørdag kaldt ud til en brand på Skinbjerg i Jelling.

Fire mænd havde opholdt sig i bygningen. De blev efterfølgende kørt til sygehuset for at blive tilset for røgforgiftning. De var henholdsvis 56, 44, 31 og 23 år.

Ifølge vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jesper Knudsen, var branden opstået omkring en oplader i en stikkontakt.

- Så der var ikke noget videre mistænkeligt for vores vedkommende, siger han.