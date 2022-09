Firma sælger generatorer til private som aldrig før: - Det giver ingen mening, siger ekspert

Brian Vad Mathiesen fortæller desuden, at han har været bekymret for en overreaktion som denne, lige siden Energistyrelsen meldte ud omkring de mulige strømafbrydelser.

- Jeg er ked af at høre det, for jeg mener på ingen måde, at det er nødvendigt at købe en brændstofgenerator på baggrund af udmeldingen. Det er dyrt, og man vil i mine øjne ikke få brug for den, siger han.

Desuden påpeger han, at hvis det alligevel skulle komme så vidt, at der er reel risiko for de planlagte strømafbrydelser, så er risikoen størst i Østdanmark, hvor kraftværkkapaciteten er lavest.

Størrelsen er afgørende

Vil man alligevel være på den sikre side og købe en nødgenerator til sit hjem, så er det ikke ligegyldigt, hvilken størrelse man køber. Det afhænger ifølge Henrik Sørensen helt af, hvad man vil drive med den.

En af de generatorer, der allerede er udsolgt hos PrimusDanmark, er butikkens billigste model til lige under 1.600 kroner. Til stor undring for salgskoordinatoren.

- Den kan ikke engang trække en kaffemaskine eller sådan noget. Den er kun lige til nød-nødstrøm, så man kan få lidt lys eller den slags, siger Henrik Sørensen.