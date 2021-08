Fjerde mand fængslet for hævnaktion efter knivdrab

Efter mere end to måneder på flugt har politiet nu opsporet og anholdt en 27-årig mand fra Vejle.

Han er sigtet for at have deltaget i frihedsberøvelse af en 18-årig mand lørdag den 29. maj i Vejle.

Ialt fire mænd er nu sigtet for frihedsberøvelse som et hævntogt efter, at en 19-årig mand blev knivdræbt i en passage ved Nørretorv i Vejle den 29. maj 2021.