Flerårigt byrådsmedlem afgået ved døden - borgmester mindes en modig og nytænkende kollega

Kort tids sygdom

Anja Daugaard har været en del af Vejle byråd i otte år senest for Liberal Borgerliste.

- Mine tanker går først til familien i sådan en situation. At miste en ægtefælle, en mor og en bedsteforælder - det er jo enormt hårdt for familien, og det, de har været i gennem de seneste par måneder, har været meget hårdt, siger Jens Ejner Christensen.

- Et fantastisk menneske

Borgmester Jens Ejner Christensen tænker tilbage på en kollega, der ikke var bange for noget, der var nyt og spændende.

- Hun var for det første et fantastisk menneske, hun havde et lyst og et venligt sind og var utrolig dejlig at være sammen med, siger Jens Ejner Christensen.

- Dernæst så var hun en liberal politiker af ordets bedste betydning - hun var den liberale stemme i byrådet. Hun var den, der turde træde nye veje. Hun var ikke bange for noget, der var nyt eller spændende. Tværtimod så var hun den, der ofte udfordrede os andre med nytænkning.

Han så Anja Daugaard som en iværksætter.

- Når hun fik en idé, gik hun målrettet efter det. Med sit iværksættergén, nytænkning og mod til at gå nye veje in mente var hun god til at udfordre det politiske system, hvor man måske ofte vælger den sikre løsning eller den kendte vej, fortæller Jens Ejner Christensen.