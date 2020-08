Flere fodgængere kommer til skade i Vejle

Alt for mange fodgængere i Vejle kommer til skade, når de går ud i et fodgængerfelt. Nu skal en ny kampagne med kæmpestore øjne på plakater ved byens fodgængerfelter få både bilisterne og de gående til at øge opmærksomheden på hinanden.

Større omtanke

- Både bilister og fodgængere holder sig ofte på deres egen mentale banehalvdel og orienterer sig ikke mod andre trafikanter, når de passerer et fodgængerfelt. Kampagnen skal skabe større omtanke for hinanden i trafikken, siger Gerda Hastrup Jørgensen, Venstre, formand for teknisk udvalg i Vejle Kommune.

Antallet af uheld i Vejle med bløde trafikanter overhaler antallet af uheld med andre trafikanter. Foto: Vejle Kommune

De bløde overhaler

I de seneste år har antallet af uheld med bløde trafikanter overhalet antallet af uheld med andre trafikanter i blandt bil og på motorcykel.

Kampagnen kører til og med uge 35, hvor fodgængere og bilister vil møde øjne på plakater og budskaber i asfalten ved forskellige fodgængerfelter i Vejle.

Den nye kampagne skal få alle til at kigge op ved Vejles fodgængerfelter. Foto: Vejle Kommune