Antallet af børn mellem nul og to år passet i hjemmet er det sidste år steget fra 34 til 87 børn. Det oplyser P4 Trekanten.

Det sker, efter at kommunen i august mere end fordoblede et tilskud, som forældre får for at passe deres børn derhjemme.

Beløbet er hævet fra 3500 kroner til 7367 kroner.

Kommunen var nødt til at hæve beløbet, fordi de har problemer med pasningsgarantien.