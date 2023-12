Flere kolonihaveejere mister måske halvdelen af deres hjem

Ole Grünbergers havelod er 960 kvadratmeter, derfor må han have en samlet bebyggelse på 93 kvadratmeter. Ifølge lokalplanen må han have et kolonihavehus på 50 kvadratmeter og småbygninger må maksimalt være 30 kvadratmeter i alt.

Samtidig må han have et drivhus på maksimalt ti kvadratmeter og et legehus på maksimalt tre kvadratmeter.

Det betyder, at hans kolonihavehus i skrivende stund er 92 kvadratmeter for stort.

- Jeg har 185 kvadratmeter bebyggelse i alt. Det inkluderer et flytbart anneks på 36 kvadratmeter og en garage på 54 kvadratmeter, og det må jeg ikke have, siger Ole Grünberger og fortsætter:

- Jeg må jo finde en løsning på det. Det ender jo med, at jeg må rive halvdelen af mit hjem ned.

Ole Grünberger og andre kolonihaveejere har lagt sag an mod Vejle Kommune for at have misinformeret dem om, hvad der var tilladt på kolonihavegrunde.



- Det er kommunen, der er forkert på den. Selvfølgelig, hvis vi taber sagen, så er jeg jo nødsaget til at rive noget af mit hus ned, men jeg tror på, at vi får medhold i vores sag, siger Ole Grünberger.