Flere millioner på vej til forebyggelsesprojekt

EU investerer over 550 millioner kroner i projektet, som kommer til at foregå over fire år og i over 20 europæiske lande.

EU sætter stort ind på forebyggelsesfronten, og Sygehus Lillebælt er sammen med Syddansk Sundhedsinnovation udset til at være tovholdere for den danske del af projektet.

Det nye projekt giver os mulighed for at bidrage til den internationale dagsorden inden for forebyggelse af kræft med vore regionale styrker og samtidig lære af internationale erfaringer, siger fungerende regionsrådsformand i Region Syddanmark, Bo Libergren (V).

Hvor mange penge Sygehus Lillebælt og Syddansk Sundhedsinnovation specifik får til projektet vides ikke endnu.