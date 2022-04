FN købte hjemmeside i Vejle - nu er siden nomineret til en pris

Og netop på kontoret i København er der også glæde omkring nomineringen. Særligt fordi projektet har budt på spændende kreative udfordringer.



Søren Smidt, der er partner og en af de to kreative direktører i Limbo, supplerer:

- Det spændende ved et projekt som det her er at ramme de rigtige balancer i eksekveringen.

At få det til at fremstå tilpas vigtigt - ja ligefrem kritisk - uden at dramaet bliver en effekt for

effektens skyld. Det gælder både i forhold til kampagnens identitet, design og ordlyd.

Elementer som vi heldigvis alle sammen fik lov at lege med, siger Søren Schmidt.

Prisuddeling i New York

Projektet er skabt i et tæt samarbejde mellem de to kontorer og UNDP. Ud over jurypriserne gives ved Webby Awards også en såkaldt Webby People’s Voice Award, som alle i princippet kan stemme på.



Det kan man gøre på Webby-sitet indtil den 21. april.

Vinderne afsløres den 26. april og selve prisuddelingen foregår i år for første gang siden 2019 ved et fysisk awardshow. Det sker den 16. maj på Cipriani Wall Street i New York.

Lige nu ligger det til afstemning på Webby’s website.

Du kan se den nominerede hjemmeside her