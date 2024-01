Fodboldhandel bryder sammen

Cagdas Senyürek har ikke afleveret fyldestgørende materiale til Divisionsforeningen, og derfor vil de ikke give ham rettigheder til at skrive kontrakter. Og det tyder ikke på, at det kommer til at ske.

Det skriver bold.dk på deres hjemmeside.



Efterfølgende har Cagdas Senyürek i en pressemeddelelse skrevet om forløbet, hvor han skriver, at han ville betale 375 millioner kroner for klubben, afsætte 47 millioner kroner til nye spillere og 37,5 millioner kroner til den kommende sæson.

- Jeg har sagt, at de penge, jeg stiller til rådighed, står på min private konto. Jeg har også fremvist de relevante personer bankens balance. De ville blive sendt fra min private konto til advokatens konto, skriver han i pressemeddelelsen.