Fodboldskjalden fra Vejle synes, det er "pissesjovt", når han vækker følelser i folk

Om få uger skal han optræde i Bad Dürkheim, hvor de danske fans kommer til at have base under slutrunden. Han tror dog ikke, at man vil kunne komme til at sammenligne de to oplevelser.

- Jeg tror, de er meget forskellige. Det ene er for hjembyen og der var noget nostalgisk over at vende hjem til Jelling Musikfestival, som var den første festival, jeg var på. Jeg tror også, at det bliver kæmpestort at komme ned og være en del af slutrunden i Frankfurt. Jeg tror, at der kan opstå noget magisk dernede, hvis holdet spiller godt, og vi vinder første kamp, siger Malte Ebert, der giver koncert for de danske fans et par dage efter Danmarks første kamp ved slutrunden.