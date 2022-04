Fodboldskoler vil hjælpe indlagte børn

- Hos Fodbold- og Event ved vi, hvor vigtigt det er at være fysisk aktiv som barn og ung. Både for at holde kroppen i gang og for at indgå i de fællesskaber der opstår gennem den fysiske aktivitet, siger Oliver Lundgaard, der er indehaver af Fodbold- og Event.

Støtte fra 40 fodboldskoler

Helt konkret vil Fodbold- og Event støtte Legeheltene på deres cirka 40 fodboldskoler over hele landet gennem blandt andet indsamlinger og salg af såkaldte "heltekapper", hvor overskuddet går til den gode sag.

Oliver Lundgaard håber, at det vil skabe mere opmærksomhed omkring Legeheltenes arbejde.

- Vi har næsten 3.000 børn, der skal på en af vores fodboldskoler, så jeg håber at de får øjnene op for, hvor vigtigt et godt fællesskab er, uanset om man står på en fodboldbane, eller ligger i en hospitalsseng, siger han.

Henriette Madsen, der er generalsekretær ved Børneulykkefonden, ser positivt på samarbejdet.

- For at kunne udbrede Legeheltene, er vi afhængige af blandt andet gode samarbejder, så vi er meget taknemmelige for det her samarbejde, siger hun.

Et samarbejde, hun også mener, giver rigtig god mening.

- Vi har det tilfælles, at vi begge arbejder for at skabe rammer for fysisk aktivitet, fællesskab og et frirum for børn og unge. Så vi passer jo perfekt sammen, siger Henriette Madsen.