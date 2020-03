For første gang i 21 år kommer Hanne ikke ud med raslebøssen

Hanne Kold Jørgensen fra Vejle og de mange andre indsamlere fra Folkekirkens Nødhjælp kommer ikke rundt med deres indsamlingsbøsser i år. Den årlige husstandsindsamling er aflyst på grund af risikoen for at sprede coronavirus.

Så for første gang i 21 år er nødhjælpsorganisationen nødt til at aflyse den fysiske indsamling, som Hanne Kold Jørgensen har været en del af siden begyndelsen for 20 år siden. Ikke just et drømmescenarie for Vejle-kvinden.

- Det er lidt mærkeligt, når jeg nu har gjort det i så mange år. Jeg synes, det er ærgerligt, at jeg ikke kan komme ud at samle ind. Men så håber jeg, at folk kommer til tasterne i stedet for, siger hun til TV SYD.

Søndag skule indsamlerne have samlet ind til fordel for verdens fattigste, som er ramt af klimaforandringerne. Det er dog alligevel muligt at bidrage ved at donere et beløb online.

Kun hvert andet år

Hanne Kold er del af et lille sogn, som egentlig kun samler ind til Folkekirkens Nødhjælp hvert andet år. Derfor havde Hanne Kold tilbudt sin hjælp i et andet sogn.

- Da vi ikke skulle samle ind i år, havde jeg tilbudt at hjælpe til ovre i Grejs, hvor jeg skulle have bagt boller og lavet kage. Jeg havde ellers glædet mig, men det er jo så blevet annulleret, fortæller hun.

I Zambia for to år siden

For to år siden fik Hanne Kold en mulighed for at se, hvad de indsamlede penge går til. Hun var i Zambia for at besigtige et projekt finansieret af indsamlingsmidler.

- Jeg kunne jo se, hvor meget det nytter. Så jeg håber, at vi alligevel kan samle ind på andre måder, siger Hanne Kold, der er ærgerlig over, at dagens aflysning kommer til at gå ud over nogle af verdens fattigste mennesker.

- Men skal vi følge myndighedernes anbefalinger, er det nok nødvendigt at aflyse. Så kan vi jo se, om vi også kan samle penge ind på den moderne måde. Det er jo lidt spændende at se. Når vi kan give penge til så meget andet, kan vi også undvære en 50'er sådan en dag, mener hun.