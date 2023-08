Folkeskoleklasse slipper for karakterer

Sammen med otte andre skoler i Danmark bliver de nemlig helt frie for karakterer i udvalgte fag. I stedet får de skriftlig feedback på deres faglige udvikling.

På Kirkebakkeskole er det fagene matematik og naturfag.

- Det bliver super spændende, og det kan sagtens være, at det ikke har ændret noget om to år, men så kan vi ændre et andet sted, fordi vi har fået nogle andre indsigter. Så det er fedt, at det kan lade sig gøre at være med i sådan et forsøg, siger skoleleder på Kirkebakkeskolen, Henrik Havnsgaard Christensen.