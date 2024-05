For 25 år siden troede ingen på hendes projekt, men nu har hun fået en pris

I slutningen af 1990'erne blev hun bedt om at udforme udstillingen på museet Kongernes Jelling, der åbnede i 2000.

Da hun startede sit arbejde med Jellings vikingefortid, var der ikke mange, der troede, at der var mere at hente i jorden.



Men efter Vejle Museums udgravninger omkring 2006/07 dukkede der flere interessante ting op, og dermed var stien lagt for mange års forskningsarbejde for Anne Pedersen, der har udgivet flere bøger og artikler om emnet.

Dén indsats er hun netop blevet hædret for på Nationalmuseet, hvor hun har fået dette års 'Erik Westerby-pris', der er en dansk, arkæologisk pris, der er blevet uddelt siden 1983.

- Prisen er en stor overraskelse, som jeg naturligvis er både meget glad og beæret over at modtage. Det er en stor anerkendelse af mit arbejde, så det betyder utrolig meget for mig, siger Anne Pedersen, der selv er opvokset i Vejle.



Læs hele artiklen her: