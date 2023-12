For komiker blev mødet med FDF startskuddet til karrieren

- Det var dejligt at se, hvordan de interagerede og opførte sig over for hinanden. Jeg har altid været ked af, at man kunne blive drillet med at være spejder, for deres interesse er væsentlig sundere end så mange andres. De lærer noget om sammenhold, naturen og får nogle praktiske færdigheder ind under huden, og det kunne jeg tydeligt se hos dem, siger Thomas Hartmann.

Som barn prøvede Hartmann selv kræfter med knob, træfældning og mad over bål i et års tid.