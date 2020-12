For meget krudt på lager

Corona-tid er uforudsigelig-tid. På alle felter. Så sent som november i år forudså Dansk Erhverv, at vi danskere ville købe for 450 millioner kroner fyrværkeri i år. Men så blev det den 17. december, og Danmark blev delvist lukket ned igen, så de 450 millioner, kan branchen godt skyde en våd kineser efter.

- Jeg ved ikke, hvor meget, det kommer til at koste os, men det kommer til at kunne mærkes, at vores store kunder holder lukket, fortæller Morten Sørensen, direktør for Fyrværkerieksperten.

Salgsteder lukkede

Efter den 17. december er det kun dagligvarebutikker og andre handlende, der i forvejen har åbent, der må sælge fyrværkeri. Og dertil kommer selvstændige salgstelte. Men byggemarkeder, elektronikbutikker og andre må kun sælge fyrværkeri on-line til afhentning.

På Fyrværkeriekspertens lager i Vandel pakker de ordrer i døgndrift, og der er stadig nok at tage af.

- Vi håber, at de sidste par dage her kan redde noget af salget, siger direktøren.

Brug for mere plads

Men der er et problem udover det manglende salg, nemlig hvad Fyrværkericentralen skal stille op med det fyrværkeri, der ikke bliver solgt i år. Produktionstiden er så lang, og kontrollen så omfattende, at importører som Fyrværkerieksperten bestiller varer mere end et år før, de skal sælges. Det betyder, at Fyrværkerieksperten allerede har bestilt varer til næste nytår, og når de begynder at ankomme, bliver der pladsmangel.

- Fyrværkeri kan sagtens holde sig, men vi får brug for nogle nye lokaler og håber på at myndigheder vil hjælpe med tilladelser til at indrette os andre steder, fortæller Morten Sørensen, direktør for Fyrværkerieksperten.