Forårets udsatte bryllupper giver natarbejde til lille skrædderi

Fanndis Klara Kragh Høegh er skrædder og arbejder normalt alene i sit skrædderi Unikum i Vejle - men ikke i disse måneder.

Hun har måtte hidkalde sin mor, Konny, for at nå det hele, og alligevel må de tage natten til hjælp for at nå det hele.

Franndis har måtte tilkade sin mor Konny for at nå syv måneders arbejde på kun fire måneder. Foto: Jørgens Guldberg, TV SYD

- Vi møder ved ottetiden om morgenen, og de første kunder begynder at komme ved titiden, men vi kan først begynde at sy, når de sidste kunder er gået ved 17-tiden, og så syr vi til ud på natten, forklarer Franndis Klara Kragh Høegh.

Mor og datter forsøger at holde fri om søndagen, men det lykkes ikke altid.

- Vi har heldigvis begge et rigtig godt bagland, som er forstående og imødekommende, så deror kan vi gøre det, siger Franndis Klara Kragh Høegh.

Forårets brude står i kø

Først lukkede Danmark ned og dermed systuen. Så åbnede begge dele igen, og så kommer konfirmander og brude, der har fået udskudt deres fest i foråret, og de skal så stille sig i kø med efterårets konfirmander og brude.

- Vores forårsbrude booker lige pludselig pladsen foran alle vores sensommerbrude, der også ringer ind, så vi har desværre rigtig mange, vi må skuffe, siger Franndis Klara Kragh Høegh.

De to kvinder arbejder op til 20 timer i døgnet i disse uger. Foto: Jørgens Guldberg, TV SYD

Syv måneders arbejde på kun fire måneder

Systuen har skullet sy det samme på fire måneder, som de normalt har syv måneder til.

- Vi er gået i ren overlevelses mode og knokler løs, og det er bare sådan det er.

Men der er en trøst.

- Efter den 10. oktober er der ikke flere, der står i kø til at få syet og rettet tøj, siger Franndis Klara Kragh Høegh.