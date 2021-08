Forbudt at have croptop på i skole: Det er stødende at få at vide at man går upassende klædt

En af eleverne der også har været svært utilfreds med beslutningen, er Martins datter, Tilde Fogh Skovlyst. Hun oplever også at dialogen har været mangelfuld.

- Vi fik lov til at udtrykke vores holdning, og vi havde en lang diskussion. Vi har også snakket med lærerne efterfølgende, men vi føler slet ikke at vi er blevet hørt, siger hun.

Hun fortæller, at det kom som et chok for hende og de andre piger, at der pludselig skulle komme et forbud mod croptops, da de ikke havde hørt noget om det før mødet om mandagen.

Bange for konsekvenserne

Hos Martin Fogh Skovlyst er en af de helt store bekymringer, hvad det her forbud kommer til at få af konsekvenser for pigerne i udskolingen. Han peger på, at det kan føre til, at pigerne i udskolingen bliver forvirrede og usikre.

- De får nogle helt andre signaler fra os forældre og i medierne, og pludselig bestemmer skolen så, at det er upassende, siger han.

Han frygter, at pigerne kommer til at opleve en følelse af skyld, fordi de nu får at vide, at det tøj de har gået i, i længere tid, bliver opfattet som upassende. Men han mener også, at det kan have konsekvenser for drengene på skolen.

- Jeg tror da også, at der er nogle af drengene der føler sig påvirket, for de kommer til, at tænke over om de har gjort noget forkert eller kigget forkert på pigerne, så jeg tror, det sætter gang i rigtig mange ting, som ikke er særligt hensigtsmæssigt overfor de her børn, siger Martin Fogh Skovlyst.

Kan ikke se pointen

Hverken Martin eller Tilde Fogh Skovlyst kan se meningen med det nye forbud på Firehøjeskolen og mener ikke, at skolen kan pege på nogle konkrette oplevelser, der gør beslutningen om et forbud rimelig.

- Jeg synes, vi bliver begrænset, og jeg bliver faktisk stødt over, at skolen siger til os, at det tøj vi har gået i, i lang tid, er upassende, siger Tilde Fogh Skovlyst.

Hun føler, at pigerne bliver straffet på baggrund af, at drengene bliver distraheret af deres beklædning.