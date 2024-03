Formand for Det Etiske Råd stopper snart: - Det har været en vild tid

Dilemmaernes tid

For Leif Vestergaard Pedersen har Det Etiske Råd altid stået for noget særligt. Rådet sætter nemlig nuancer på etiske dilemmaer og dykker ned i materien på en måde, som er ganske særegen.

- Vi kan ikke være eksperter på alle felter. Vi dækker mange politiske, faglige og kulturelle betragtninger, og dertil kommer, at vi er i stand til at tiltrække de ypperste eksperter inden for de felter, som vi beskæftiger os med. På den måde bliver vi godt klædt på til at belyse, hvilke problematikker og nuancer et emne indeholder, og det er også det, der gør, at vi er værd at lytte til, siger han.