Formand om sejr: Mine nerver var i gang flere timer inden kampstart

De sikrede sig nemlig overlevelse i Superligaen.

Men længe inden kampstart var håndfladerne svedige hos Brian Jørgensen, der er formand for fanklubben, The Crazy Reds.

- Mine nerver gik i gang allerede flere timer inden kampstart, fortæller han.

Da klubbens modstandere kom bagud 2-0 efter kun seks minutter inde i kampen, kunne formanden puste ud.

- Vi fik den her drømmestart, så mine nerver faldt lidt mere til ro, siger Brian Jørgensen.

Superligaens slutspurt har budt på flere nervepirrende kampe, og derfor letter det hjertet hos fanklubbens formand, at klubben nu har sikret sig deres plads i Danmarks bedste fodboldliga ved næste sæson.

- Det har været spændende udover alle grænser, men et helvede samtidig med, fordi at det er os, som har ligget under stregen det meste af tiden. Så er det dejligt, når det så falder ud til vores fordel, siger Brian Jørgensen.