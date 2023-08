Formel 1-håb lavede fejl og mistede sin samlede føring

Han understreger, at det ikke ligefrem gør hans egen fejl bedre, at det også af og til sker for endnu mere erfarne racerkørere.

- Der er ingen undskyldninger. Jeg bliver nødt til at tage let på det. Jeg får intet ud af at bebrejde mig selv. Det er vigtigt at tage ved lære af det og komme videre, siger han.

Vil køre Formel 1

Frederik Vesti har en klar målsætning om at vinde Formel 2 for at få et sæde i Formel 1 i den kommende sæson. I Formel 1 skal fejlfrekvensen være minimal, men Vesti tror ikke, at søndagens fejl kommer til at betyde noget for chancerne for at rykke op i motorsportens kongeklasse.

- Selvfølgelig er det ikke noget, man regner med, at der sker. Jeg tror, at alle, jeg har snakket med, kan forstå, hvad der skete. De ved godt, at det ikke er sådan en kørefejl, hvor man bare kører ind i siden på en anden.

- Det er en af de fejl, hvor man tænker, at det kunne være sket for alle og når som helst, siger han.

Frederik Vesti er juniorkører hos Formel 1-holdet Mercedes, som kommer til at spille en stor rolle i danskerens jagt på et sæde på højeste niveau.

Og teamet ryster øjensynligt ikke på hånden. Allerede søndag kom det frem, at Frederik Vesti i Mexico i slutningen af oktober skal køre Formel 1-weekendens første træning for Mercedes i en af holdets to biler.