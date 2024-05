Formstærk målsluger sikrer Vejle ny sæson i Superligaen

Vejle skulle bruge en sejr hjemme over Hvidovre for at redde sig endnu en sæson i Superligaen.

Og den kom i hus via to mål i løbet af de første seks minutter. Det var nok til en 2-0-sejr og endnu et år i landets bedste række for Vejle.

Begge mål blev sat ind af Vejle-angriberen German Onugkha, som slog til første gang efter lidt over et minut og fordoblede føringen efter seks minutters spil.