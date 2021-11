Forstærkning på vej til ikonisk byggeri

Ekstra jern på elevatorskakt

På et møde fredag mellem parterne, oplyste Bach Gruppen, at der kan indbygge noget jern indvendigt og udvendigt på elevatorkernens vægge i op til fem meter over bundpladens niveau.

Dette medvirker til at forøge bygningens stivhed og dermed også bygningens sikkerhedsniveau, skriver rådgivere fra ingeniørfirmaet Sweco i notatet, som understreger, at der uanset hvad “ikke er risiko for svigt i konstruktionen”.

Det vil firmaet nu undersøge nærmere før næste møde med kommunen, der finder sted fredag.

Lars Buksti, chef for Plan, Byg & Miljø i Vejle Kommune, oplyser, at kommunen tager rapporten til efterretning.

- Vi har fortsat ikke anledning til at tro, at der er fare ved byggeriet, så vi tager det stille og roligt. Der er intet, der indikerer, at de sidste mangler ikke nok skal blive bragt i orden. Tingene kører i den takt, det skal, og vi følger med, indtil alt er bragt i orden, siger han til JP Vejle.

Bach Gruppen oplyser, at udbedringen er gennemført, så en endelig lovliggørelse af byggeriet kan ske i 2022.