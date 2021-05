Forstanderpar vilde med kunstig dinosaurus

- Vi hapser de bedste elever

Måske bliver Handbjerghus Efterskole et af de nye hjem. Efterskole-parret har i hvert fald allerede lagt store planer.

- Jeg havde lidt håbet på, at vi kunne hænge et par bukser i gabet på den og skrive noget i retning af “vi hapser de bedste elever” eller “der er blevet en enkelt elevplads ledig”, fortæller Jørgen Madsen.

Og efter at have været forbi alle tre fortidsdyr, er parret ikke i tvivl om, hvilken de helst vil have fingrene i.

- Altså det er da denne her, vi er vilde med. Også efter at have været ned og kigge, så er det denne her vi skal hjem og lægge et bud ind på, siger Louise Madsen og peger mod allosaurusen.